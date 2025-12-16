Marche Regione | 600mila euro per rafforzare le parti sociali

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Marche ha stanziato 600mila euro di fondi europei per potenziare il dialogo sociale e migliorare l’efficacia delle politiche attive del lavoro. Questo intervento mira a rafforzare le parti sociali, favorire la partecipazione e promuovere un mercato del lavoro più inclusivo e sostenibile nella regione.

marche regione 600mila euro per rafforzare le parti sociali

© Lapresse.it - Marche, Regione: 600mila euro per rafforzare le parti sociali

Quai 600 mila euro di risorse europee per rafforzare il dialogo sociale e rendere più efficaci le politiche attive del lavoro. È l’investimento sbloccato dalla Regione Marche che, con il decreto dirigenziale n. 1402FOAC del 10 dicembre 2025, ha ammesso a finanziamento le due proposte progettual i presentate nell’ambito dell’avviso pubblico per il potenziamento delle capacity delle parti sociali, emanato lo scorso settembre. Le risorse. Le risorse stanziate, pari a 599.102 euro, provengono dal PR MARCHE FSE PLUS 2021–2027 – Asse Occupazione e sono destinate a sostenere progetti di capacity building (rafforzamento delle capacità) rivolti alle organizzazioni sindacali e datoriali operanti sul territorio regionale. Lapresse.it

Pesaro, 600 mila euro di rincari per il ricalcolo sull'acqua

Video Pesaro, 600 mila euro di rincari per il ricalcolo sull'acqua

marche regione 600mila euroLa Regione Marche stanzia 600mila euro per 'rafforzare il dialogo sociale' - La Regione Marche ha sbloccato 600mila euro di risorse europee per rafforzare il dialogo sociale e rendere più efficaci le politiche attive del lavoro. ansa.it

Pesaro, Baiocchi (FdI): «Dalla Regione 600mila euro di risorse per finanziare il Centro per l’autismo» - «Chi può sventolare la bandiera è Pesaro e le famiglie che da troppo tempo stanno attendendo» puntualizza il consigliere regionale di FdI Nicola Baiocchi che come presidente della IV Commissione ... corriereadriatico.it