Marche Regione | 600mila euro per rafforzare le parti sociali

La Regione Marche ha stanziato 600mila euro di fondi europei per potenziare il dialogo sociale e migliorare l’efficacia delle politiche attive del lavoro. Questo intervento mira a rafforzare le parti sociali, favorire la partecipazione e promuovere un mercato del lavoro più inclusivo e sostenibile nella regione.

© Lapresse.it - Marche, Regione: 600mila euro per rafforzare le parti sociali Quai 600 mila euro di risorse europee per rafforzare il dialogo sociale e rendere più efficaci le politiche attive del lavoro. È l'investimento sbloccato dalla Regione Marche che, con il decreto dirigenziale n. 1402FOAC del 10 dicembre 2025, ha ammesso a finanziamento le due proposte progettual i presentate nell'ambito dell'avviso pubblico per il potenziamento delle capacity delle parti sociali, emanato lo scorso settembre. Le risorse. Le risorse stanziate, pari a 599.102 euro, provengono dal PR MARCHE FSE PLUS 2021–2027 – Asse Occupazione e sono destinate a sostenere progetti di capacity building (rafforzamento delle capacità) rivolti alle organizzazioni sindacali e datoriali operanti sul territorio regionale.

