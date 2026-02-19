Parla la madre del bimbo col cuore bruciato il dramma in famiglia | il dolore del marito e gli altri due figli
Patrizia e Antonio, genitori di Domenico, hanno ricevuto una diagnosi che sconvolge la loro vita. Dopo aver consultato diversi specialisti italiani, è stato deciso che il cuore del bambino non può più essere sostituito con un trapianto. La famiglia si trova ora ad affrontare un dolore profondo, mentre i due fratelli di Domenico assistono impotenti alla situazione. La notizia arriva in un momento di grande fragilità e cambia ogni speranza di cura. La famiglia si prepara a vivere questa difficile fase.
Per Patrizia e Antonio, genitori del piccolo Domenico, è arrivata una comunicazione che cambia definitivamente il quadro clinico: dopo un consulto tra specialisti di strutture italiane impegnate nei trapianti di cuore pediatrico, è stata indicata l’incompatibilità delle condizioni del bambino con un nuovo intervento. La valutazione è stata collegiale e ha coinvolto esperti considerati tra i principali nel settore. La madre è rimasta accanto al figlio per l’intera giornata, sia prima sia dopo la visita, attendendo all’esterno del reparto durante il confronto tra cardiologi per evitare possibili ripercussioni sul bambino. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Bimbo col cuore bruciato, il dramma in famiglia e gli altri due figli. “Perché mio marito non parla”Patrizia e Antonio hanno vissuto il giorno più doloroso dopo aver ricevuto una diagnosi devastante sulla salute del loro figlio Domenico.
