Parcheggi gratis anche nel 2026 Il vicesindaco | Misura apprezzata

Il Comune di Fermo ha deciso di mantenere i parcheggi gratuiti fino al 2026, dopo aver abolito le tariffe a pagamento negli ex parcheggi blu lo scorso febbraio. La misura, introdotta più di un anno fa, ha ricevuto consensi tra i cittadini e i commercianti locali. Il vicesindaco sottolinea che questa scelta ha migliorato la viabilità e favorito le attività commerciali nel centro storico. La decisione si inserisce in un piano più ampio di agevolazioni per chi visita la città. La città continuerà a offrire spazi di sosta gratuiti anche nei prossimi anni.

È passato più di un anno da quando l’amministrazione comunale ha rivisto l’organizzazione dei parcheggi a pagamento, è arrivato il primo anniversario della nuova disciplina, varata ai primi di febbraio dello scorso anno dall’Amministrazione Comunale di Fermo circa la sosta a tempo negli ex parcheggi blu, che dal 2 gennaio del 2025 non sono più a pagamento. Dodici mesi in cui gli stalli, dove prima si poteva parcheggiare solo dopo aver pagato, sono diventati liberi e sono disciplinati con disco orario. Secondo il vice sindaco reggente e assessore alla viabilità Mauro Torresi, che ha creduto fortemente nel provvedimento, si tratta di "una misura su cui lavorammo come amministrazione comunale e come polizia locale per arrivare ad una disciplina che tenesse conto delle esigenze di cittadini, commercianti, visitatori, turisti, utenti dei servizi cittadini, dando la possibilità a tutti di poter godere e fruire della città in un tempo congruo e non con l’assillo della scadenza oraria del ticket" ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

