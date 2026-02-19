Palazzo d’Orléans Schifani incontra il comandante generale della guardia costiera

Il presidente della Regione Renato Schifani ha incontrato questa mattina a Palermo l'ammiraglio Sergio Liardo, comandante generale delle capitanerie di porto. La visita è avvenuta nel palazzo d’Orléans e ha visto i due discutere delle recenti operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Schifani ha chiesto aggiornamenti sulle attività di controllo e monitoraggio delle coste siciliane. L'incontro ha anche toccato le sfide legate alla gestione del traffico marittimo e alla tutela dell’ambiente marino. La conversazione si è conclusa con l’impegno a rafforzare la collaborazione tra enti.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha ricevuto questa mattina, in visita ufficiale a Palazzo d'Orléans a Palermo, l'ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, comandante generale delle capitanerie di porto – guardia costiera. L'incontro si è svolto in un clima cordiale e ha rappresentato.