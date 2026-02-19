Palabianchini quattro mesi per finisce la piscina coperta poi il consolidamento

Il Comune di Latina ha annunciato che i lavori alla piscina comunale di Palabianchini finiranno tra quattro mesi, in tempo per rispettare la scadenza del Pnrr di giugno. La presenza di crepe e problemi strutturali ha rallentato il cantiere, ma ora si prevede di completare l’intervento. Dopo il termine dei lavori, sarà necessario un periodo di consolidamento per garantire la sicurezza dell’impianto. I cittadini aspettano con ansia la riapertura, prevista per la prossima estate.

L'esame dello stato dei lavori in commissione. Durante lo scoperchiamento del tetto, non si potrà usare la vasca open I lavori alla piscina comunale di Latina termineranno giusto in tempo per la scadenza del Pnrr con cui sono stati finanziati, a giugno. Ma non sarà un'impresa semplice, come è stato detto in commissione Sport per l'esame dello stato dell'intervento. Consolidamento del Palabianchini a parte, che verrà eseguito in un secondo tempo nell'atrio e nel blocco spogliatoi, il grosso che rimane da fare, secondo quanto riferito dall'assessore Andrea Chiarato e dai dirigenti di settore e tecnici progettisti, è quello che riguarda l'aula della piscina coperta: deve essere attrezzato il cantiere, montata la gru, montati i ponteggi esterni alle pareti dell'aula, tagliato il tetto esistente, abbassate le pareti dell'aula dagli attuali 8 metri a 6 metri, elevato il livello del fondo vasca da 4,5 a 2 metri, montato il nuovo tetto in legno lamellare, consolidate le pareti, demolita la tribuna interna esistente.