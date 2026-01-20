Piscina coperta lavori al piano delle palestre

Sono stati approvati i lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione del primo piano della piscina ‘Gregori’, situata nel polo natatorio. Oltre alla riqualificazione della vasca esterna, si interviene anche sulla struttura coperta, con un progetto esecutivo approvato e un investimento di circa 130mila euro. Questi interventi mirano a migliorare la funzionalità e la sicurezza delle strutture, garantendo un servizio più efficiente per gli utenti.

Non c'è solo la riqualificazione della vasca esterna, nel novero dei lavori da fare alla piscina 'Gregori': al polo natatorio urgono interventi di manutenzione anche per quanto riguarda la struttura coperta, e infatti alcuni giorni fa gli uffici hanno approvato il progetto esecutivo valido per il recupero e la rifunzionalizzazione del primo piano: un intervento per il quale si rende necessaria un'ulteriore spesa di 130mila euro. Attualmente, com'è noto, si sta realizzando un intervento nella zona con le palestre. Questo include la sistemazione di parti della pavimentazione e il ripristino delle sezioni ammalorate dell'intradosso presente nel solaio di copertura.

