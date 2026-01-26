Le pagelle di Roma-Milan, partita della 22ª giornata della Serie A 2025-2026 disputata ieri sera all'Olimpico, offrono un'analisi dettagliata delle prestazioni dei protagonisti. Tuttosport valuta i singoli contributi dei giocatori, evidenziando le giocate più significative e i momenti chiave della sfida tra le due squadre. Un'istantanea obiettiva di quanto accaduto sul campo, senza toni eccessivi o sensazionalismi.

Le pagelle di Roma-Milan 1-1, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Primo tempo da muro invalicabile, respinge tutto. Indovina dove buttarsi sul rigore, ma stavolta niente miracolo. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Presenze numero 200 in rossonero, raddoppia dove serve. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Malen è molto rapido, a volte è dura stargli dietro, ma non crolla. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Si alza per marcare il più possibile Dybala, l’argentino crea, ma non spaventa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Roma-Milan, i voti di Tuttosport: Modric spazza e inventa. Maignan, un tempo da muro

