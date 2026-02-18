Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste | diretta testuale e aggiornamenti live

L’Olimpia Milano ha battuto Trieste in una partita combattuta nella Coppa Italia 2026. La causa principale della vittoria è stata l’ottima performance dei giocatori di Milano, che hanno dimostrato più determinazione e precisione nei tiri. Trieste ha tentato di reagire, ma ha fatto fatica a contenere gli attacchi avversari. La partita si è conclusa con un punteggio finale di 85-78, lasciando gli spettatori senza fiato fino all’ultimo minuto. La sfida tra queste due formazioni continuerà nella prossima fase del torneo.

Sono 13 i precedenti in Serie A tra le due formazioni, con l’Olimpia in vantaggio per 9-4 nel computo generale e 4-3 negli incontri giocati in terra triestina. Il primo confronto tra queste due squadre si è disputato nell’occasione della Frecciarossa Final Eight, segnando l’inizio di un confronto ancora aperto. La sfida tra Peppe Poeta e Francesco Taccetti racconta un inedito: Poeta è al timone dei milanesi, chiamato a disputare la sua quarta Coppa Italia e, dopo l’esperienza a Brescia e le due vesti di assistente di Ettore Messina, arriva alla guida come capo allenatore; ha già alzato il trofeo da giocatore nel 2018 con l’Auxilium Torino. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste: diretta testuale e aggiornamenti live Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste: analisi della sfida e previsioniL’Olimpia Milano ha battuto la Pallacanestro Trieste ieri sera, causando una grande delusione tra i tifosi triestini. Diretta testuale: ASVEL contro Olimpia Milano#ASVEL-Olimpia Milano || Oggi alle 20:00 si gioca una partita importante tra ASVEL e Olimpia Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpia Milano - Pallacanestro Trieste, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste | La presentazione e il pronostico di Sportando; La Pallacanestro Trieste sfida l’Olimpia Milano; Coppa Italia, la preview di Olimpia Milano-Trieste. Olimpia Milano vs Pallacanestro Trieste, dove in TV, preview, la diretta (ore 20.45)Milano si presenta alle Final Eight di Coppa Italia da terza testa di serie, reduce dal successo in campionato contro Cremona che ha restituito un po’ di continuità. Da qui in ... pianetabasket.com DIRETTA/ Milano Trieste (risultato 0-0) video streaming tv: comincia la partita! (oggi 18 febbraio 2026)Diretta Milano Trieste streaming video tv: quarto di finale in Coppa Italia, l'Olimpia parte favorita ma attenzione alle sorprese qui a Torino. ilsussidiario.net LE SCELTE DI PEPPE POETA Ufficiali i 12 dell'Olimpia Milano in campo nel quarto di finale con Trieste. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-milano-vs-pallacanestro-trieste-diretta-i-12-di-poeta-354688 facebook EuroLeague Round 26 | L’injury report: quanti assenti per Olimpia Milano e Virtus Bologna @Sportando x.com