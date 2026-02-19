Olimpiadi | Jole Galli punta a una medaglia sulle nevi di casa

Jole Galli partecipa alle Olimpiadi di Milano-Cortina e punta a conquistare una medaglia sulle sue piste di Livigno. La gara di domani, venerdì 20 febbraio 2026, è lo skicross femminile, una prova in cui l’atleta italiana si è allenata duramente negli ultimi mesi. La competizione si svolge tra discese rapide e salti impegnativi, davanti a un pubblico locale che la sostiene con entusiasmo. Galli si presenta con grande determinazione, pronta a dare il massimo su questa pista che conosce bene.

Domani, venerdì 20 febbraio 2026, Jole Galli va a caccia di una medaglia sulle nevi di casa: a Livigno, infatti, va in scena la prova dello skicross femminile che assegnerà il titolo olimpico dei Giochi di Milano-Cortina. Diretta ski cross donne/ Streaming video tv Rai 2: c'è Jole Galli (Olimpiadi 2026, oggi 20 febbraio) LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: Jole Galli supera la prima batteria Chesi e Galli, decimo miglior tempo, hanno chiuso il seeding round di ski cross! A Livigno iniziamo a fare sul serio: tra poco gli ottavi, alle 13.10 le eventuali finali! Andrea e Jole: spingereeeee! Jole Galli controlla nel seeding round: ora la sfida per le medaglie di skicross.