Olimpiadi Giulia Murada | Triste per la gara ma è stato comunque un sogno
Giulia Murada si sente triste dopo la sua performance nella prima gara olimpica di sci alpinismo, ma riconosce di aver realizzato un sogno. La gara sulla Pista Stelvio di Bormio ha visto protagonisti anche Michele Boscacci e Alba De Silvestro, entrambi valtellinesi. Boscacci è stato eliminato nelle batterie, mentre De Silvestro ha concluso la competizione. La giornata segna un momento storico per questa disciplina, che entra per la prima volta nel programma olimpico. La competizione continua con molte aspettative per i prossimi appuntamenti.
Le emozioni della valtellinese, quinta nella Sprint Race femminile, e la sua dedica speciale alla zia mancata pochi giorni fa Un risultato che ha lasciato nell'atleta di Albosaggia un pò di amaro in bocca: “E' tutto gigantesco: è la prima volta che siamo alle Olimpiadi e siamo in Italia. Ho avuto chiunque sul percorso: c'era la mia famiglia, gli amici, tutto il mio paese e un sacco di gente, quindi sono sinceramente triste per la mia gara perché speravo in qualcosa di meglio - ha raccontato proprio Giulia Murada ai microfoni di Eurosport -, però sono anche davvero contenta ed emozionata di vedere tutta questa gente qua e non vedo l'ora di abbracciare chiunque”.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
