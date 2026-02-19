Olimpiadi decisione choc per l’Italia | Addio me ne vado

L’Italia ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla candidatura olimpica, provocando sorpresa e delusione tra gli appassionati. La decisione deriva da problemi politici e finanziari, che hanno bloccato il progetto e fatto perdere fiducia agli organizzatori. La conferma è arrivata dopo settimane di tensioni tra enti locali e federazioni sportive, che non sono riusciti a trovare un accordo. La scelta definitiva ha lasciato molti atleti e tifosi senza speranze di vedere i Giochi nel paese. Ora si apre un nuovo capitolo per il movimento olimpico italiano.

C’era un’attesa quasi fisica, di quelle che ti restano addosso: la neve di casa, il tifo, le speranze costruite in quattro anni. E invece, tra i pali stretti, è arrivata una sensazione che fa male anche solo a raccontarla. Un silenzio strano, il peso degli errori, lo sguardo basso al parterre. Le discipline tecniche maschili, da sempre un terreno dove l’Italia ha saputo accendersi e sorprendere, a Milano-Cortina 2026 hanno restituito un conto amarissimo: nessun podio e pochissimi azzurri capaci persino di portare a termine le gare. E quando il risultato è così, la scossa non tarda ad arrivare. La frattura dopo le gare: “Mi assumo la responsabilità”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Olimpiadi, decisione shock per l’Italia: “Addio, me ne vado!”Mauro Pini ha lasciato il suo incarico come responsabile delle discipline tecniche maschili alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa dei risultati deludenti ottenuti finora.

