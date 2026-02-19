Mauro Pini ha lasciato il suo incarico come responsabile delle discipline tecniche maschili alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa dei risultati deludenti ottenuti finora. La decisione arriva dopo una serie di performance insufficienti nelle gare di slalom e combinata, che hanno sollevato molte critiche tra gli addetti ai lavori. Pini ha deciso di dimettersi subito, lasciando un vuoto nel team organizzativo. La scelta sorprende molti, che si aspettavano un intervento diverso.

I risultati delle discipline tecniche maschili alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 hanno portato a una prima conseguenza ufficiale: il responsabile del settore, Mauro Pini, ha presentato le dimissioni con effetto immediato. Il bilancio di slalom gigante e slalom speciale si è chiuso senza podi e con due soli atleti italiani capaci di arrivare al traguardo. «Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche. Dopo un’attenta riflessione, e preso atto del venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori, ritengo corretto fare un passo indietro», ha dichiarato Pini, ringraziando la Federazione Italiana Sport Invernali per l’opportunità ricevuta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Olimpiadi, decisione shock per l’Italia: “Addio, me ne vado!”

