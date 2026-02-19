Nuovo percorso formativo per dirigenti societari | focus su aspetti giuridici e amministrativi

Per risolvere le difficoltà di gestione, la FIPAV ha lanciato un nuovo percorso di formazione rivolto ai dirigenti delle società affiliate. La causa è la crescente complessità delle questioni giuridiche e amministrative che affrontano quotidianamente. Il corso si concentra su aspetti pratici, offrendo strumenti utili e risposte immediate, con esempi concreti di casi reali. I partecipanti potranno approfondire normative, procedure e responsabilità, per migliorare la loro gestione quotidiana. La prima sessione si terrà la prossima settimana in una sede centrale.

Un percorso di formazione giuridico-amministrativa prende avvio per fornire strumenti pratici e risposte chiare ai dirigenti delle società affiliate FIPAV. Il programma si sviluppa in tre incontri online per ogni accorpamento regionale, con sessioni della durata di due ore, dalle 18:00 alle 20:00, centrati su tre pilastri principali: gestione dei volontari, lavoro sportivo e responsabilità del presidente. Si farà il punto sulla gestione dei lavoratori, sulla contrattualistica e sull'uso operativo del RASD (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche), includendo adempimenti obbligatori per evitare sanzioni.