Nuoto la capitana di Cus Ferrara Anna Forlani vola negli Stati Uniti per un nuovo percorso formativo e sportivo
Anna Forlani, capitana della squadra di nuoto del Cus Ferrara, ha deciso di proseguire il suo percorso formativo e sportivo negli Stati Uniti. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, la giovane atleta si prepara a vivere un’esperienza all’estero, che le offrirà opportunità di crescita sia a livello accademico che sportivo. Questo trasferimento rappresenta un passo importante nel suo percorso di sviluppo personale e professionale.
La scorsa estate, dopo aver conseguito la maturità scientifica, Anna Forlani, capitana della squadra di nuoto del Cus Ferrara, ha scelto di intraprendere un nuovo e ambizioso percorso formativo anche in ambito sportivo che la porterà oltreoceano. L'atleta, qualche giorno fa, è infatti partita per.
