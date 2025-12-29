Nuoto la capitana di Cus Ferrara Anna Forlani vola negli Stati Uniti per un nuovo percorso formativo e sportivo

Anna Forlani, capitana della squadra di nuoto del Cus Ferrara, ha deciso di proseguire il suo percorso formativo e sportivo negli Stati Uniti. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, la giovane atleta si prepara a vivere un’esperienza all’estero, che le offrirà opportunità di crescita sia a livello accademico che sportivo. Questo trasferimento rappresenta un passo importante nel suo percorso di sviluppo personale e professionale.

Cus brillante a Riccione. Staffette protagoniste - Si è disputata domenica a Riccione la Coppa Brema, prestigiosa gara a squadre in cui ogni società è chiamata a coprire l’intero programma gare, comprese le due staffette, affidandosi alla completezza ... ilrestodelcarlino.it

Con la capitana della Nazionale italiana di nuoto, Silvia Di Pietro, abbiamo ripercorso il grande successo agli Europei in vasca corto di Lublino che ha visto l’Italia chiudere prima nel medagliere #DiPietro: «Da capitana un orgoglio incredibile. Squadr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.