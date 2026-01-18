Un belvedere e nuovi parcheggi nell’area da recuperare
A inizio marzo è stato presentato il progetto di riqualificazione di via Po, che prevede la creazione di un belvedere panoramico sulla città, il fiume Tronto e il torrente Chiaro. L’intervento include anche nuovi parcheggi destinati alla collettività, contribuendo a migliorare l’accessibilità e l’estetica dell’area da recuperare. Un intervento che mira a valorizzare il patrimonio urbano e naturalistico della zona.
A inizio marzo è stato presentato il progetto per la delocalizzazione di via Po. Nel dettaglio si prevede la realizzazione di un belvedere sulla città, sulle sponde del fiume Tronto e sul sottostante torrente Chiaro, ma anche nuovi parcheggi per la cittadinanza. Il complesso di palazzine che si trova in quell’area dovrà essere delocalizzato nella vicina zona di Fonte di Campo. A seguito di una riunione tra l’Usr e l’amministrazione comunale è stata vagliata l’ipotesi che la demolizione delle palazzine e l’intero intervento previsto su via Po, inizialmente in carico all’Usr, venga portato avanti dall’ Arengo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
