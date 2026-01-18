Un belvedere e nuovi parcheggi nell’area da recuperare

A inizio marzo è stato presentato il progetto di riqualificazione di via Po, che prevede la creazione di un belvedere panoramico sulla città, il fiume Tronto e il torrente Chiaro. L’intervento include anche nuovi parcheggi destinati alla collettività, contribuendo a migliorare l’accessibilità e l’estetica dell’area da recuperare. Un intervento che mira a valorizzare il patrimonio urbano e naturalistico della zona.

