Corea del Nord Kim svela il nuovo lanciarazzi con testate nucleari | Destinato ad attacco speciale

Kim Jong Un ha mostrato un nuovo lanciarazzi multiplo da 600 mm, progettato per lanciare testate nucleari, causando preoccupazione tra i paesi vicini. Il leader nordcoreano lo ha definito “l’unico al mondo”, sottolineando la sua potenza. Il lanciarazzi, che può essere impiegato in attacchi mirati, rappresenta un passo avanti nello sviluppo militare del regime. Fonti militari affermano che il nuovo sistema è stato testato con successo nelle ultime settimane. La comunità internazionale segue con attenzione i progressi di Pyongyang in campo bellico.

