Un gruppo di cittadini si dice insoddisfatto dopo aver proposto miglioramenti alla strada Complanarina, ma non è stato ascoltato. La loro protesta nasce dalla mancanza di risposte concrete alle richieste fatte nelle ultime settimane. Ora, chiedono che siano prese in considerazione alcune modifiche, come l’aggiunta di segnaletica e miglioramenti alla sicurezza. I residenti sperano che il loro intervento porti a interventi concreti, prima che si aggravino eventuali problemi di sicurezza lungo la strada. La questione resta aperta e attendono risposte urgenti.

"Non siamo mai stati contrari alla Complanarina, però adesso ci aspettiamo che vengano prese in considerazione alcune migliorie". Il comitato del borgo La Busa- Medicine, nel territorio di Spilamberto, si è battuto dal 2013 per la modifica del tracciato con ricorsi al Tar per la mancata Valutazione di impatto ambientale. Ne fanno parte tra gli altri Davide Lonardi dell’ Acetaia Villa San Donnino, Luciano Guerri della trattoria La Busa, Mariangela Grosoli di Acetaia Del Duca. Ritengono che l’infrastruttura isoli il centro e le attività economiche, sviando potenziali clienti e turisti. "Avevamo proposto una soluzione che sarebbe costata meno, che risolveva il problema del traffico, prevedendo una deviazione, però non ci hanno ascoltato – spiega Guerri – Abbiamo preso atto, altre comunità sono state ascoltate, noi no". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non ci hanno voluto ascoltare. Ora ci aspettiamo alcune migliorie"

