Nola trapianto cardiaco a rischio | avvocato chiede cure innovative in Lettonia e indaga sui tempi di soccorso

L’avvocato Petruzzi denuncia i ritardi nei soccorsi per il bambino di Nola e chiede cure innovative in Lettonia. La famiglia del piccolo ha deciso di rivolgersi a medici stranieri per un trapianto cardiaco, poiché in Italia le procedure sono più lunghe. Il bambino è in lista di attesa da settimane e le sue condizioni peggiorano ogni giorno. Petruzzi ha avviato un’indagine sui tempi di intervento e ha scritto alle autorità sanitarie locali per ottenere risposte immediate. La storia del bambino ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

"Cuore Bruciato": La Lettonia come Ultima Speranza per il Bambino di Nola, l'Avvocato Petruzzi Denuncia i Tempi dei Soccorsi. La drammatica vicenda del piccolo paziente di Nola, sottoposto a un trapianto cardiaco risultato compromesso, assume contorni sempre più preoccupanti. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, ha espresso forti dubbi sulla tempestività delle valutazioni mediche e ora punta su un possibile approccio terapeutico innovativo in Lettonia, mentre l'indagine per accertare eventuali responsabilità è in corso. La speranza di un nuovo trapianto si affievolisce, mentre si sollevano interrogativi sulla gestione del caso e sulla necessità di garantire ai pazienti l'accesso alle cure più appropriate.