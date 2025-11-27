Scavi di Pompei agli sgoccioli il progetto RePAIR per la ricomposizione degli affreschi

Anteprima24.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 7 minuti Volge al termine il progetto di ricerca RePAIR”,  acronimo di  Reconstructing the Past: Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage, finanziato dall’Unione Europea, che ha inteso sperimentare la realizzazione di una infrastruttura robotica, guidata dall’intelligenza artificiale e l’uso di algoritmi per la ricomposizione di affreschi di   Pompei in frammenti, come in un “puzzle”. Il prototipo è stato validato con prime prove sperimentali sul campo presso il Parco Archeologico di Pompei, dimostrando che la robotica e l’intelligenza artificiale potranno in futuro facilitare il lavoro degli archeologi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scavi di pompei agli sgoccioli il progetto repair per la ricomposizione degli affreschi

© Anteprima24.it - Scavi di Pompei, agli sgoccioli il progetto “RePAIR” per la ricomposizione degli affreschi

Scopri altri approfondimenti

scavi pompei agli sgoccioli«Pompei, non solo gli Scavi spazio anche ai matrimoni» - «Negli ultimi cinque anni, grazie agli investimenti fatti dalla mia amministrazione, il turismo è aumentato del 70 per cento e non solo per visitare gli Scavi. Scrive ilmattino.it

Agli Scavi di Pompei apre il ristorante: aperitivi e pranzi tra i tesori di 2mila anni fa - Cenare al lume di candela immersi negli Scavi di Pompei, brindare guardandosi negli occhi circondati dai tesori di Duemila anni fa, respirando l'aria dell'Antica Roma. Da fanpage.it

Pompei, Gabriel Zuchtriegel mostra in un video il nuovo ritrovamento agli scavi - In un breve video pubblicato sulla pagina Facebook degli scavi di Pompei, il Direttore Gabriel Zuchtriegel spiega agli utenti uno degli ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Scavi Pompei Agli Sgoccioli