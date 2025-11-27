Scavi di Pompei agli sgoccioli il progetto RePAIR per la ricomposizione degli affreschi
Tempo di lettura: 7 minuti Volge al termine il progetto di ricerca RePAIR”, acronimo di Reconstructing the Past: Artificial Intelligence and Robotics Meet Cultural Heritage, finanziato dall’Unione Europea, che ha inteso sperimentare la realizzazione di una infrastruttura robotica, guidata dall’intelligenza artificiale e l’uso di algoritmi per la ricomposizione di affreschi di Pompei in frammenti, come in un “puzzle”. Il prototipo è stato validato con prime prove sperimentali sul campo presso il Parco Archeologico di Pompei, dimostrando che la robotica e l’intelligenza artificiale potranno in futuro facilitare il lavoro degli archeologi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
