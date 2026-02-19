Neve Sondrio e provincia in tilt | traffico paralizzato e incidenti

La forte nevicata di oggi, giovedì 19 febbraio, ha bloccato il traffico a Sondrio e nei paesi vicini. La neve ha accumulato fino a 30 centimetri, rendendo difficile la circolazione sulle strade principali e provocando diversi incidenti. Le autocolonne si sono formate lungo le arterie principali, mentre i mezzi di soccorso sono intervenuti per aiutare alcuni automobilisti rimasti bloccati. Le autorità consigliano di evitare spostamenti non urgenti e di prestare attenzione alle condizioni della strada. La situazione resta critica in tutta la provincia.

Code chilometriche sulla SS38 e nei comuni della Valtellina. Crescono le lamentele in attesa dei mezzi spazzaneve. Le foto La nevicata intensa di oggi, giovedì 19 febbraio, sta creando non pochi disagi in tutta la provincia di Sondrio. La circolazione lungo la Strada Statale 38 dello Stelvio procede a passo d'uomo, con code chilometriche per i rallentamenti provocati dalle carreggiate innevate e dagli incidenti. Mezzi pesanti e automobilisti faticano a muoversi, e in diversi comuni del fondovalle si segnalano difficoltà analoghe, con strade secondarie rese scivolose dalla neve accumulata. A peggiorare la situazione contribuiscono numerosi incidenti stradali legati alle condizioni invernali.