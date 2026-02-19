Neve a bassa quota in tutta la Valtellina | fiocchi fino al fondovalle disagi alla viabilità

La neve ha iniziato a scendere a bassa quota in tutta la Valtellina, causando disagi sulla viabilità locale. La coltre bianca, arrivata fino al fondovalle, ha imbiancato le strade e rallentato il traffico sin dal primo mattino di giovedì 19 febbraio. Le precipitazioni intense hanno sorpreso gli automobilisti e i residenti, che si sono trovati a fare i conti con strade scivolose e blocchi temporanei. La perturbazione, proveniente da nord, ha portato neve anche alle zone più basse della regione.

Nevicata attesa in tutta la provincia di Sondrio: rallentamenti sulle principali arterie mentre proseguono gli appuntamenti olimpici tra Bormio e Livigno La neve è tornata, scendendo abbondante fino a bassa quota su gran parte della provincia di Sondrio sin dalle prime ore di oggi, giovedì 19 febbraio. La nevicata, prevista dai bollettini meteo, sta interessando sia il fondovalle sia le zone alpine, con accumuli in progressivo aumento e le prime ripercussioni sulla circolazione stradale, proprio mentre in Alta Valtellina sono in pieno svolgimento gli eventi olimpici. I fiocchi stanno imbiancando strade, centri abitati e versanti, regalando scenari suggestivi ma creando anche disagi.