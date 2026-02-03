É arrivata la neve | fiocchi bianchi fino a bassa quota tra novarese e Vco

La neve è arrivata come previsto e ha imbiancato diversi paesi tra il novarese e il Vco. Nella notte e nelle prime ore di oggi, martedì 3 febbraio, i fiocchi bianchi sono scesi fino a bassa quota, creando un paesaggio invernale inaspettato. Molte strade sono già bagnate e alcune zone hanno bisogno di interventi di sgombero. La popolazione si sveglia con le strade bianche e il freddo che si fa sentire di più.

Era stata prevista ed è arrivata: tra la notte e la prima mattina di oggi, martedì 3 febbraio, la neve ha imbiancato diversi comuni del novarese e del Vco.I fiocchi bianchi sono arrivati, come previsto, anche a bassa quota: in provincia di Novara in particolare la neve è caduta sull'Alto Vergante.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Novara Verbania

La neve è arrivata in Valleys, coprendo le valli tra Novara e VCO con fiocchi bianchi già dalla notte.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il Pettirosso e il Fiocco di Neve | Una dolce favola sul coraggio e la luce interiore

Ultime notizie su Novara Verbania

Argomenti discussi: E' arrivata la neve ma occhio alle valanghe, il bollettino consiglia di stare a casa o sotto il livello degli alberi; La neve è arrivata, sorridono gli operatori di Neveazzurra. Nuovi fiocchi tra martedì e mercoledì; È arrivata la neve: varesini in Ossola; Nevicate record sulle Dolomiti, l'inverno si risveglia su Trentino e Alto Adige.

In arrivo la neve in pianuraIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

Meteo: possibile arrivo di aria fredda in Italia ed Europa, c'é la DataPrima fase: sarà un treno di perturbazioni atlantiche fino al 9 Febbraio La prima settimana di Febbraio non riserverà variazioni significative sul fronte termico. L'Italia sarà ancora interessata da u ... ilmeteo.it

VCO Azzurra TV. . Siamo saliti al Mottarone, stagione sugli sci a gonfie vele, paesaggio imbiancato e mozzafiato e impianti aperti tutti i giorni - facebook.com facebook