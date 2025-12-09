La Cina riversa sull’Unione europea le merci frenate dai dazi Usa
Il calo delle vendite in America è compensato da quelle nel Vecchio continente (+14,8%). Donald Trump resta, prima di tutto, un uomo d’affari. E quando guarda all’Europa vede un alleato incerto e un partner difficile, ma soprattutto un concorrente. Un soggetto che, nel suo calcolo, sta riducendo l’efficacia delle misure americane contro la Cina. Per questo il suo malumore verso Bruxelles cresce. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Perché l'Unione europea non imporrà i dazi al cento per cento sulla Cina chiesti da Trump - La richiesta di Donald Trump di imporre dazi commerciali del cento per cento sulla Cina è improbabile che ottenga il necessario supporto tra i Paesi dell'Unione europea Il presidente statunitense ... Secondo it.euronews.com