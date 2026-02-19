Per celebrare il valore delle lettere d’amore, si può affermare che scriverle resta un gesto semplice ma potente. Le persone le scelgono ancora oggi per esprimere sentimenti profondi, resistendo all’era digitale. Molti trovano conforto nel mettere nero su bianco i propri sentimenti, anche quando le parole sembrano scomparse dalla quotidianità. La scrittura romantica si trasforma in un gesto di autenticità, capace di sorprendere chi le riceve. In un mondo che corre veloce, le lettere d’amore mantengono il loro fascino e il loro perché.

TENDENZE. Scrivere una lettera d’amore: è un gesto antico eppure rivoluzionario, che continua a parlare al cuore. In un tempo dominato dai messaggi istantanei, la parola meditata, scelta e scritta diventa un atto di resistenza e di cura di una relazione d’amore o d’amicizia. È il filo conduttore di tre libri uniti dal desiderio di restituire profondità e verità al linguaggio dell’emozione. Nel sorprendente «Scrivere lettere d’amore prima di dimenticare come si fa» (Neri Pozza), l’autrice britannica Eley Williams costruisce quattordici racconti che sono miniature linguistiche, esercizi di tenerezza e ironia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nelle lettere d'amore le parole che parlano al cuore

