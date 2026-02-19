Nelle campagne il cibo era spazio umano
Durante l’ultimo incontro del tè letterario, la nostra insegnante di tecnologia ha condiviso un ricordo della sua famiglia contadina. Ha spiegato come, nelle campagne di un tempo, il cibo rappresentasse un elemento fondamentale della vita quotidiana, legato strettamente alla terra e alle stagioni. Ricorda ancora le giornate in cui ogni famiglia coltivava il proprio cibo, senza dipendere dai supermercati. Quel racconto ha fatto riflettere sulla differenza tra il passato e il presente, dove il cibo si compra già pronto.
Durante l'ultimo tè letterario la nostra professoressa di tecnologia ci ha regalato il racconto della sua famiglia di origine contadina. C'era un tempo, nella bassa Emilia dei primi del Novecento, in cui il cibo non era solo nutrimento, ma occasione d'incontro, racconto e comunità. Nelle case coloniche dove vivevano famiglie come quella dei suoi nonni, Dora Alice e suo marito Ermes, gli spazi per le persone erano piccoli, ma era enorme quello dedicato alla condivisione. Tutto ruotava attorno ai raccolti e alle bestie: mucche, maiali, animali da cortile. La fatica era quotidiana, ma mai solitaria.
Ingenti danni per il maltempo nelle campagne catanesiIl maltempo ha causato significativi danni alle aziende agricole nelle campagne catanesi, contribuendo a un quadro di difficoltà diffusa in tutta la Sicilia.
