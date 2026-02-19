Narcotraffico chiesti 18 anni per David Rebeshi | lo spaccio di droga per finanziare Mafia viterbese

Il pubblico ministero ha chiesto 18 anni di carcere per David Rebeshi, coinvolto in un caso di narcotraffico. Rebeshi, fratello di Ismail, leader della Mafia viterbese, avrebbe partecipato allo spaccio di droga per finanziare l'organizzazione criminale. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe gestito un traffico di sostanze illecite nel territorio, utilizzando diversi canali di distribuzione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attività illegali legate alla criminalità organizzata locale. La sentenza definitiva è attesa nei prossimi mesi.

Richiesta di condanna per il fratello del boss Ismail. Per quest'ultimo, per il "compare" Giuseppe Trovato e per altri 31 imputati chiesto il rinvio a giudizio Narcotraffico, chiesti 18 anni di carcere per David Rebeshi: è il fratello del boss di "Mafia viterbese" Ismail, di origini albanesi. Nell'udienza preliminare a Roma, sul filone per droga parallelo all'inchiesta Erostrato del 2019, la richiesta del pm della Dda Francesco Tucci, che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Viterbo con il collega Giovanni Musarò, è arrivata all'esito di una requisitoria di circa tre ore.