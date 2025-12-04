Condannato a 2 anni e mezzo di prigione il medico che spacciò droga Matthew Perry | lo chiamò anche idiota

Salvador Plasencia, il medico che forniva ketamina a Matthew Perry, è stato condannato a 30 mesi di prigione. La sentenza è arrivata dopo mesi di processo legato alla tragica morte dell’attore, avvenuta nell’ottobre 2023. Prima che la giudice leggesse la condanna, Plasencia ha voluto rivolgere le sue scuse alla famiglia di Perry. Con voce spezzata ha ammesso: “Ho fallito con il signor Perry. Ho fallito con la sua famiglia. Avrei dovuto proteggerlo”. Il medico ha riconosciuto di aver tradito il giuramento professionale che lo impegnava a prendersi cura del paziente, non a sfruttarlo. Plasencia si era dichiarato colpevole a luglio di quattro capi d’accusa per distribuzione illegale di ketamina. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Condannato a 2 anni e mezzo di prigione il medico che spacciò droga Matthew Perry: lo chiamò anche “idiota”

