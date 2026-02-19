Napoli-Hojlund la rivelazione in queste ore | il giocatore esce allo scoperto

Rasmus Hojlund ha deciso di parlare pubblicamente, confermando la sua importanza nel Napoli. Dopo poche settimane in maglia azzurra, il giovane attaccante ha segnato già tre gol ufficiali, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sua determinazione e il suo modo di giocare hanno conquistato anche i compagni di squadra, che apprezzano la sua voglia di mettersi subito in mostra. In queste ore, Hojlund ha rivelato le sue ambizioni, lasciando intendere che vuole continuare a crescere con il club.

Rasmus Hojlund ha prontamente dimostrato il suo valore nei primi mesi della sua esperienza al Napoli. Un impatto importante per l’attaccante danese che in breve tempo ha trovato alchimia con la squadra ed anche con quello che è il gioco di Antonio Conte. Hijlund, la rivelazione in un’intervista. Lo stesso giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, soffermandosi proprio sull’esperienza in azzurro e su come sia legato ad alcuni calciatori della rosa azzurra. “Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando (e lo dice parlando in italiano, ndr). Poi, chiaro, conosco McTominay dai tempi di Manchester, le nostre fidanzate sono amiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

