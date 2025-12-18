Natale in Ognissanti musica e solidarietà con il Light Gospel Choir

Il tradizionale Concerto di Natale torna a Firenze, portando musica, emozioni e solidarietà nella cornice storica della chiesa di Ognissanti. Il Light Gospel Choir Firenze guida l’evento, che si terrà venerdì 19 dicembre alle 21, per celebrare lo spirito natalizio e condividere un momento di unione e speranza con la comunità. Un appuntamento imperdibile per vivere appieno la magia delle festività.

© Lanazione.it - Natale in Ognissanti, musica e solidarietà con il Light Gospel Choir Firenze, 18 dicembre 2025 - Venerdì 19 dicembre alle 21 la chiesa di Ognissanti ospiterà la ventunesima edizione del tradizionale Concerto di Natale, un appuntamento ormai storico per la città, capace di unire musica, emozione e solidarietà. Un percorso lungo oltre vent’anni, fatto di bellezza condivisa e impegno sociale, che continua a rinnovarsi guardando avanti senza dimenticare quanto è stato seminato nel tempo. Il gospel torna anche quest’anno al centro della serata. A guidare il pubblico sarà il Light Gospel Choir, diretto da Letizia Dei, già più volte ospite del concerto natalizio di Ognissanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Concerto gospel a Erba con i Black Gold Gospel Choir: una serata di Natale da cantare Leggi anche: Light Gospel Choir in concerto per l’Att La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Natale in Ognissanti, musica e solidarietà con il Light Gospel Choir - Venerdì 19 dicembre alle 21 la chiesa di Ognissanti ospiterà la ventunesima edizione del tradizionale Concerto di Natale, un appuntamento ormai storico per la città, capace ... lanazione.it

Firenze, concerto di Natale benefico nella chiesa di Ognissanti - Firenze, 14 dicembre 2025 — L’Associazione Borgognissanti e la Fondazione Solidarietà Caritas Ets Firenze annunciano con entusiasmo il loro concerto di Natale: un evento caritatevole e corale che unis ... msn.com

http://www.ioamofirenze.com. The Mellowtones · Jingle Bell Rock. Ultimo weekend prima di Natale! Pazzesco come sia volato quest’anno l’avvento. Ecco cosa fare a Firenze e dintorni: Venerdì sera 19/12 - Coro gospel dentro la Chiesa di Ognissanti ore 21 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.