Moreirense-Sporting Lisbona sabato 21 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria esterna per i biancoverdi?

Lo Sporting Lisbona ha conquistato due titoli consecutivi in campionato, ma il Moreirense cerca di fermare la sua corsa con una vittoria in casa. La squadra di Lisbona mira a mantenere alta la pressione sul Porto, che attualmente guida la classifica. Il match di sabato alle 19:00 si preannuncia combattuto, con entrambe le formazioni determinate a ottenere i tre punti. Gli appassionati attendono con interesse questa sfida decisiva.

Lo Sporting Lisbona ha vinto gli ultimi due campionati portoghesi e non vuole ancora desistere dal sogno di centrare uno storico tris: sarà molto difficile scalzare il Porto dal primo posto ma il distacco dai Dragoni si è ridotto nelle ultime settimane e 4 punti sono una distanza importante ma non incolmabile. I Leoni hanno.

