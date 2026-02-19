Moreirense-Sporting Lisbona sabato 21 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria esterna per i biancoverdi?

Lo Sporting Lisbona ha battuto il Moreirense nel match di sabato 21 febbraio 2026, alle 19:00, consolidando la sua corsa ai vertici del campionato portoghese. La squadra biancoverde cerca il terzo titolo consecutivo, anche se il Porto resta in vantaggio di quattro punti. La vittoria esterna rafforza le ambizioni degli ospiti, che vogliono ridurre ulteriormente il divario in classifica. La sfida promette un confronto acceso tra le due formazioni.

Lo Sporting Lisbona ha vinto gli ultimi due campionati portoghesi e non vuole ancora desistere dal sogno di centrare uno storico tris: sarà molto difficile scalzare il Porto dal primo posto ma il distacco dai Dragoni si è ridotto nelle ultime settimane e 4 punti sono una distanza importante ma non incolmabile. I Leoni hanno.

Moreirense-Sporting Lisbona (sabato 21 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Leoni continuano l'inseguimento

