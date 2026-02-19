Moda uomo l’identità che vince

L’ultima sfilata di moda maschile ha mostrato come l’identità personale si rifletta nelle scelte di stile. La causa è l’evoluzione delle tendenze, che influenzano le vetrine e i guardaroba di oggi. I designer hanno presentato capi che esprimono forza e autenticità, con dettagli innovativi e tessuti audaci. Le passerelle internazionali confermano che l’uomo di oggi sceglie capi che raccontano chi è. La moda diventa così un modo concreto per affermare la propria personalità.

Senza scomodare Simmel, la moda è lo specchio dei tempi e riflette i cambiamenti sociali. Un'attitudine che si manifesta stagione dopo stagione sulle passerelle internazionali. E se lato moda donna, il cambiamento è più evidente – spesso volutamente estremizzato -, lato uomo il cambiamento è più sottile, quasi sussurrato. Tuttavia, le ultime edizioni delle principali manifestazioni del menswear restituiscono l'immagine di una mascolinità che sembra aver fatto pace con i suoi archetipi. Dall'uomo potente e fisico di Dsquared2 all'intellettuale performativo di Prada, sembra esserci spazio per tutti.