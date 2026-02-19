Ministro israeliano | Europa ostile vuole rovesciare il governo eletto Commissione Ue | Falso ritiri immediatamente

Il ministro israeliano ha accusato l’Europa di ostilità, sostenendo che vuole rovesciare il governo democraticamente eletto di Tel Aviv. Secondo lui, Bruxelles avrebbe finanziato associazioni critiche al governo israeliano, cercando di destabilizzare il Paese. La Commissione europea ha subito respinto queste accuse, definendole false e chiedendo al governo israeliano di ritirarle immediatamente. La disputa si è accesa dopo che Israele ha denunciato presunte interferenze straniere nelle sue questioni interne, alimentando le tensioni tra i due fronti.

Dopo l'accusa del governo di Israele a Bruxelles per presunte ingerenze negli affari interni di Tel Aviv con soldi elargiti alle associazioni critiche con l'esecutivo, è arrivata la risposta dell'Ue. "Accuse false e offensive, l'Europa non ha mai lavorato né lavorerà per rovesciare un governo democraticamente eletto, ci aspettiamo che questi commenti vengano ritirati immediatamente", ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue. Aggiungendo: "Siamo orgogliosi del nostro sostegno alle Ong che lavorano nella regione, per promuovere e sostenere i nostri valori". Ieri il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin ha accusato l'Unione europea di "operare per rovesciare dal potere il governo eletto".