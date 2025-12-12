Mercato immobiliare in salute | più compravendite e su i prezzi

Ecodibergamo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato immobiliare di Bergamo mostra segnali di ripresa, con un aumento del 4% nelle richieste e una crescita dei prezzi del 2,8%. Le zone centrali si distinguono, registrando un incremento del 3,2%, confermando un trend positivo e una domanda in crescita nel settore.

IL LISTINO. Crescita del 4% delle richieste, i valori in a Bergamo salgono del 2,8%. Traina il «centralissimo» (+3,2%). Resta la criticità degli affitti lunghi. Ecodibergamo.it

mercato immobiliare in salute pi249 compravendite e su i prezzi

© Ecodibergamo.it - Mercato immobiliare in salute: più compravendite e su i prezzi

mercato immobiliare salute pi249Mercato immobiliare in salute: più compravendite e su i prezzi - Crescita del 4% delle richieste, i valori in a Bergamo salgono del 2,8%. ecodibergamo.it

Demanio, sul mercato 383 immobili - Creare valore mettendo sul mercato una piccola parte dell'enorme patrimonio dello Stato per mettere in moto una dinamica di riqualificazione urbana, raccogliendo al tempo stesso risorse fresche da ... ilgiornale.it