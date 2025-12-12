Mercato immobiliare in salute | più compravendite e su i prezzi
Il mercato immobiliare di Bergamo mostra segnali di ripresa, con un aumento del 4% nelle richieste e una crescita dei prezzi del 2,8%. Le zone centrali si distinguono, registrando un incremento del 3,2%, confermando un trend positivo e una domanda in crescita nel settore.
IL LISTINO. Crescita del 4% delle richieste, i valori in a Bergamo salgono del 2,8%. Traina il «centralissimo» (+3,2%). Resta la criticità degli affitti lunghi. Ecodibergamo.itNegli ultimi anni il mercato immobiliare italiano ha seguito traiettorie molto diverse a seconda delle città. E quando si parla di prezzi delle case spesso ci si concentra sul valore medio al metro quadro. In realtà ogni taglio ha una dinamica specifica. E l’indagine - facebook.com FacebookQualità della vita e mercato immobiliare L’analisi del #GruppoTecnocasa sulle città prime nella classifica de @sole24ore shorturl.at/KDkNo Vai su X
Negli ultimi anni il mercato immobiliare italiano ha seguito traiettorie molto diverse a seconda delle città. E quando si parla di prezzi delle case spesso ci si concentra sul valore medio al metro quadro. In realtà ogni taglio ha una dinamica specifica. E l’indagine - facebook.com Facebook
Qualità della vita e mercato immobiliare L’analisi del #GruppoTecnocasa sulle città prime nella classifica de @sole24ore shorturl.at/KDkNo Vai su X
Mercato immobiliare in salute: più compravendite e su i prezzi - Crescita del 4% delle richieste, i valori in a Bergamo salgono del 2,8%. ecodibergamo.it
Demanio, sul mercato 383 immobili - Creare valore mettendo sul mercato una piccola parte dell'enorme patrimonio dello Stato per mettere in moto una dinamica di riqualificazione urbana, raccogliendo al tempo stesso risorse fresche da ... ilgiornale.it