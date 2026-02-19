Milano Cortina 2026 il programma di oggi 19 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming
Il programma di oggi a Milano Cortina 2026 si concentra sulle gare di sci alpinismo, che debutta ai Giochi in questa edizione. La competizione si svolge nel comprensorio alpino, attirando numerosi spettatori e appassionati da tutto il mondo. Le gare si terranno in diverse fasce orarie, visibili sia in diretta TV sia in streaming online. I partecipanti provenienti da vari paesi affrontano tracciati impegnativi, mettendo alla prova resistenza e tecnica. L’evento rappresenta un momento storico per le Olimpiadi invernali, con tante emozioni in attesa di essere vissute.
MilanoCortina, 19 febbraio 2026 – Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l’Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c’è Lara Naki Gutmann. Ecco programma, orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming. Milano Cortina, italiani in gara oggi. Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: 9.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
