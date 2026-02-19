Mattia Liberali, giovane trequartista del Milan nato nel 2007, ha spiegato che il suo impegno si concentra su ogni aspetto della vita, dal lavoro sul campo alla dieta e alla gestione della casa. La sua attenzione ai dettagli deriva dalla volontà di migliorarsi costantemente. Durante l’intervista a 'Gianlucadimarzio', Liberali ha condiviso come la disciplina quotidiana lo aiuti a crescere come calciatore e come persona. La dedizione del ragazzo si riflette anche nel modo in cui organizza le sue giornate.

Mattia Liberali è un trequartista italiano classe 2007 cresciuto nelle giovanili del Milan. Nella scorsa stagione, Paulo Fonseca lo fece debuttare da titolare contro il Genoa, indossando la maglia speciale del 125esimo anniversario del club. Un talento che sembrava destinato a conquistarsi ben presto un ruolo da protagonista in prima squadra. In estate lo scenario è cambiato: prima il mancato rinnovo, poi la cessione a titolo definitivo al Catanzaro. Una storia d'amore, quella fra il Milan e Liberali, che non ha mai avuto il suo lieto fine. Ma chissà cosa ci riserverà il futuro. Mattia Liberali ha parlato della sua stagione al Catanzaro in una lunga intervista concessa a Gianlucadimarzio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Liberali: “Per me è fondamentale curare tutto, dal campo alla dieta fino alla gestione della casa”

Dalla rissa che gli segnò lo sguardo al rifiuto del cavalierato, fino alla bizzarra dieta a base di latte: tutto quello che ha reso il Duca Bianco un'icona immortaleIl 10 gennaio 2016 il mondo ha detto addio a David Bowie, artista e icona culturale di grande influenza.

Piazze e Milan: “Dobbiamo lottare fino alla fine, dipende tutto da noi”La Lucchese Calcio torna a sorridere dopo una vittoria importante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.