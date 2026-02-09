Infortunio Gudmundsson | risultati degli esami e tempi di recupero per il fantasista della Fiorentina

Durante la partita contro il Torino al Franchi, il fantasista della Fiorentina Gudmundsson si è infortunato. Dopo gli esami, i medici hanno stabilito i tempi di recupero. La società aspetta di capire quanto resterà fuori, mentre il giocatore si prepara a seguire il percorso di riabilitazione.

Un infortunio occorso durante la sfida contro il Torino al Franchi ha tenuto col fiato sospeso la maglia viola, ma le nuove valutazioni hanno definito un quadro chiaro sul recupero di Albert Gudmundsson. L’esito degli accertamenti indica una situazione gestibile, con progressi che alimentano una prospettiva positiva per il prosieguo della stagione. Durante la partita contro il Torino, il fantasista islandese è uscito dal campo a seguito di un infortunio alla caviglia sinistra. Nella giornata di domenica 8 febbraio sono stati eseguiti accertamenti clinici e strumentali per valutare l’entità del danno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’esito degli esami sul centrocampista della Fiorentina, Gudmundsson, ha portato qualche buona notizia.

