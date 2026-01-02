Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 alle ore 19:15 indicano condizioni di stabilità, con cielo prevalentemente sereno e poche variazioni rispetto al resto della giornata. Al mattino, il clima sarà asciutto con nuvolosità bassa in alcune zone, mentre nel pomeriggio si manterrà il tempo stabile e in prevalenza soleggiato. La sera e la notte, il cielo si presenterà sereno con pochi addensamenti, garantendo condizioni di calma atmosferica sulla città.

meteo venerdì Turati raccolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti Bassi in pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni concedi per lo più soleggiato è ancora qualche addensamento basso supposte pianure tra la sera per la notte ti rinnovano condizioni di tempo con prevalenza di cielo sereno e gli addensamenti Bassi al nord ovest al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti Maggiori schiarite tra Toscana e Umbria al pomeriggio a te se non c'è lì per lo più soleggiati tratterà te la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni su tutti i settori al sud Al mattino pioggia tra Calabria e Sicilia sulle coste della Sardegna asciutto altrove con nuvolosità schiarite al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori prevalentemente soleggiato sulle altre regioni tra la terapia la notte tempo e miglioramento anche tra Calabria e isole maggiori Salvo dei fenomeni residui termine massimo in generale diminuzione su tutta l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 02-01-2026 ore 19:15

