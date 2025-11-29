Meteo weekend | rimonta l’anticiclone ma si avvicina una nuova perturbazione

Nel corso di sabato il vortice che sta ancora interessando parte dell’Italia uscirà definitivamente di scena e si sposterà sulla Penisola Balcanica. Riuscirà ancora a generare una certa variabilità al Sud, – come riporta 3B Meteo – ma con fenomeni sempre più sporadici e tendenza a miglioramento. Le condizioni si presenteranno più stabili in avvio di weekend sul resto d’Italia, grazie al temporaneo rinforzo di un campo di alta pressione in estensione dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia,. Dal Nord Atlantico, tuttavia, si avvicinerà una nuova perturbazione che nel corso di domenica raggiungerà il Nordovest e darà luogo a qualche pioggia in estensione in serata a Lombardia, ovest Emilia e alta Toscana, oltre che a tratti della Sardegna settentrionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

