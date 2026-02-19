Meteo Genova e Liguria dopo il maltempo un assaggio di primavera | le previsioni

La perturbazione che ha colpito Genova e la Liguria ha provocato pioggia intensa e raffiche di vento. Dopo ore di maltempo, il cielo si apre e il sole torna a splendere. Le temperature si sono abbassate, poi sono risalite, portando un clima più mite. La fine del maltempo permette di riprendere le attività all’aperto, mentre le strade si stanno liberando dall'acqua accumulata. La regione si prepara a un miglioramento del tempo, con previsioni di giornate soleggiate. La situazione resta sotto controllo, ma si attende ancora un lieve aumento dei venti.

Dopo la notte e la prima parte della mattina all'insegna del maltempo, la perturbazione che ha investito il Genovese sta lasciando spazio al cielo sereno. Una condizione che, accompagnata da un rialzo delle temperature, porterà a un assaggio di primavera per il weekend. Ricordando che l'allerta meteo gialla per neve, nell'entroterra, è cessata alle ore 11, andiamo a vedere le previsioni per il fine settimana a cura di 3bMeteo. A Genova: oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi. Si assisterà a un assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio, con rasserenamenti in serata; saranno previsti 0,3 mm di pioggia nelle prossime ore.