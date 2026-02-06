Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend dopo una notte di pioggia

Questa notte a Genova è piovuto forte. Le strade sono allagate e la polizia locale ha chiuso il sottopasso di Brin per motivi di sicurezza. Il maltempo continua a provocare disagi in città, con le autorità che monitorano la situazione e si preparano a eventuali altre criticità nel weekend.

Forte pioggia nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio 2026 a Genova, poco dopo mezzanotte la polizia locale ha chiuso il sottopasso di Brin per allagamenti, come capita spesso in caso di maltempo. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco per piccole frane, alberi caduti e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

