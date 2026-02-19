Meta smartwatch torna in vita | rilancio del modello abbandonato secondo fonti

Meta ha riportato in produzione il suo smartwatch, dopo averlo abbandonato alcuni anni fa. La causa è la crescente richiesta di dispositivi indossabili che uniscono funzionalità sportive e notifiche smart. Secondo fonti vicine all’azienda, il nuovo modello avrà un design aggiornato e una batteria più duratura. L’attenzione si concentra anche su altri dispositivi come gli occhiali intelligenti, che stanno conquistando sempre più utenti. Questo rilancio segna un passo importante nella strategia di Meta per rafforzare il suo ecosistema tecnologico.

l' ecosistema indossabili vive una fase di evoluzione intensa, con interesse rivolto sia agli orologi intelligenti sia agli occhiali connessi. dopo il successo riscontrato dai Ray-Ban Meta Glasses, emergono segnali di un possibile rilancio nel segmento smartwatch. indicazioni di mercato puntano a un nuovo modello, Malibu 2, dotato di tracciamento sanitario e di un assistente integrato basato su Meta AI, pensato per offrire un quadro competitivo sul mercato dei wearables. malibu 2: l'orologio di meta nel rilancio. secondo una fonte informativa, Meta ha riattivato un progetto precedentemente archiviato, ora identificato come Malibu 2.