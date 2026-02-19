Mbappé e la modella Ines Rau | polemica per commenti omofobi e accuse di razzismo nel mondo del calcio

Mbappé nel mirino per la relazione con una modella: la polemica infiamma il mondo del calcio. Il calciatore Kylian Mbappé, ora al Real Madrid, è al centro di un acceso dibattito pubblico a seguito di commenti controversi sulla sua vita privata. L’ex portiere Josè Luis Chilavert ha espresso giudizi negativi sulla relazione del calciatore con la modella franco-algerina Ines Rau, sollevando questioni di discriminazione e pregiudizio nel mondo dello sport e sui social media. Dalle accuse di razzismo in Champions League alle critiche alla vita privata. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso episodi di discriminazione nel calcio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Chilavert orribile su Mbappé: Parla proprio lui che vive con un travestito, non è normaleL'ex portiere del Paraguay José Luis Chilavert attacca con parole inaccettabili Vinicius e Mbappé: Il calcio è un rettangolo dove giocano uomini ... fanpage.it

Chilavert vs. Mbappé: Vive con un travestito, non è normale. La comunità LGBTQ+ non è un modelloIl calcio è un rettangolo dove giocano uomini, uomini che un tempo si dicevano un sacco di cose. Da quando hanno aggiunto microfoni e telecamere, il calcio è diventato effeminato. gay.it