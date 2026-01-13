Stop al freddo temperature su e torna la pioggia | da quando il meteo

Le temperature più miti stanno lentamente tornando su gran parte dell’Italia, dopo un inizio di settimana caratterizzato da clima freddo e piogge. Con il cambiamento delle condizioni meteorologiche, ci si avvia verso un periodo di tempo più stabile e gradevole, offrendo sollievo alle zone colpite dal freddo e dalla pioggia. Questa evoluzione rappresenta un momento di transizione nel clima, che interesserà diverse regioni nelle prossime ore.

(Adnkronos) – Stop al freddo, almeno per un po'. Dopo un 'lunedì da brividi', sull'Italia stanno per tornare temperature meno rigide. Ma da quando? E dove? "A esclusione della Liguria e dell'alta Toscana, dove sono previste piogge, sul resto del Paese ci sarà una temporanea rimonta di alta pressione e quindi una maggiore stabilità atmosferica".

