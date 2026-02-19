Mathilde Cathiard-Thomas | storia della mia crema nata da un bicchiere di vino rosso

Mathilde Cathiard-Thomas ha raccontato come la sua crema sia nata da un semplice bicchiere di vino rosso condiviso con amici. Durante una serata tra risate e chiacchiere, l’idea di creare un prodotto speciale è venuta spontanea. La sua ricetta si è evoluta partendo da quell’esperienza, trasformandosi in un esempio di creatività spontanea. Oggi, la crema di Mathilde richiama quel momento di convivialità e passione, portando con sé un tocco di quella serata tra amici. La sua storia dimostra come le ispirazioni più semplici possano diventare qualcosa di unico.

Per riportare indietro le lancette dell'orologio non serve entrare come Alice nella tana del Bianconiglio. A meno che il Bianconiglio in questione non sia un dottore dell'Institut de médecine régénérative et biothérapies di Montpellier, Jean-Marc Lemaître, esperto di longevità e tra i primi ricercatori ad attestare la reversibilità della senilità cellulare. Il suo ultimo esperimento ruota attorno a un vasetto: quello di Premier Cru, la crema anti-age più avanzata di Caudalie, brand francese fondato nel 1995 da Mathilde Cathiard e Bertrand Thomas. Il primo al mondo a usare derivati della produzione vinicola nella skincare.