Massimo pericolo di valanghe sulle montagne lombarde allerta del Soccorso Alpino

Il CNSAS Lombardo (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) lancia l’allarme: a causa delle intense nevicate, il rischio di valanghe sulle montagne lombarde è attualmente molto elevato. Su buona parte del territorio montano, il pericolo varia da grado 4 (forte) a grado 3 (marcato). Un monito da non ignorare, alla luce di quanto tristemente accaduto sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna nelle ultime settimane, seppur le ultime copiose nevicate possano invitare all'ascesa. Il servizio regionale ricorda che, nelle ultime settimane, si sono già verificati numerosi incidenti anche quando il rischio era più basso, e invita quindi tutti gli escursionisti e appassionati di montagna a prestare la massima attenzione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

