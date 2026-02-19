Mascia sollecita la sindaca Salis | Tavolo urgente per i lavoratori ex Ilva

Mario Mascia, consigliere di Forza Italia, ha chiesto alla sindaca Silvia Salis di convocare subito un tavolo di confronto sui lavoratori ex Ilva. La richiesta nasce dalla preoccupazione per le difficoltà che affrontano i dipendenti, molti dei quali continuano a attendere risposte concrete da mesi. Mascia sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni rapide per tutelare le persone coinvolte. La richiesta si basa sulla necessità di un intervento immediato, considerando anche le recenti difficoltà economiche della zona. La sindaca dovrà decidere come rispondere a questa richiesta.

Il consigliere di Forza Italia denuncia il mancato riscontro della giunta e avverte: senza accordo del 25 febbraio 2025 i 200 lavoratori in pubblica utilità rischiano di perdere l'integrazione salariale Il consigliere comunale di Forza Italia Mario Mascia sollecita la sindaca Silvia Salis a intervenire sulla vertenza dei lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria. L'ex assessore al Lavoro e alle relazioni sindacali della giunta Marco Bucci denuncia il mancato riscontro alla richiesta di convocazione urgente di un tavolo avanzata il 10 febbraio dalle Rsu e dai sindacati. Secondo Mascia, le email inviate agli assessori competenti non avrebbero ricevuto risposta.

