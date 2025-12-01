Ex Ilva lo sciopero a Genova | presente anche la sindaca Salis

Sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano a Genova. I dipendenti sono scesi in piazza per protestare contro il piano illustrato nei giorni scorsi dal governo che prevede una riduzione delle lavorazioni nel capoluogo ligure. Con alcuni mezzi pesanti, i manifestanti hanno lasciato lo stabilimento e si sono recati alla stazione genovese di Cornigliano, dove è in atto il presidio, annunciando di “non spostarsi fino a quando non ci saranno novità”. Intanto, le strade sono bloccate e la città è divisa in due per la discesa in piazza dei manifestanti. Presente all'astensione anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, la quale ha dichiarato che “difenderò i lavoratori fino in fondo, perché sono parte integrante dello sviluppo di Genova” e “questa amministrazione è al loro fianco e non farò sconti a nessuno: farò qualsiasi cosa per ottenere delle risposte". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

