Marracash torna nella vita di Elodie Fa il tifo per Franceska
Marracash si avvicina di nuovo a Elodie dopo la rottura con Andrea Iannone. Secondo le fonti, il rapper ha iniziato a sostenere pubblicamente la cantante, soprattutto durante eventi musicali. La presenza di Franceska, la sorella di Elodie, sembra aver favorito un riavvicinamento tra i due ex partner. Recentemente, Marracash ha tweetato un commento positivo sulla carriera di Elodie, mostrando un interesse che va oltre l’amicizia. La dinamica tra i due continua a suscitare curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori.
Elodie e Franceska, la vita quotidiana insiemeElodie e Franceska sono state paparazzate di nuovo mentre trascorrevano del tempo insieme.
Argomenti discussi: Elodie e Iannone, svolte amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede; Marracash rivela di non avere rapporti con Elodie, confermata la relazione con la ballerina Zorzi.
