marracash torna nella vita di elodie fa il tifo per franceska

Marracash torna nella vita di Elodie dopo la fine della relazione fra la cantante e Andrea Iannone. A riavvicinare i due ex, ormai diventati amici, sarebbe stata proprio la presenza di Franceska accanto all’artista romana. Marracash di nuovo vicino a Elodie. Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo su Oggi, Marracash sarebbe tornato a far parte della vita di Elodie. I due sono stati legati in passato per diversi anni. Una storia terminata da tempo, ma il legame fra gli artisti non si sarebbe spezzato, forte di un enorme affetto. Il riavvicinamento fra gli ex sarebbe legato alla presenza di Franceska Nuredini, ballerina divenuta una persona molto importante nella vita della cantante romana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elodie e Franceska, la vita quotidiana insiemeElodie e Franceska sono state paparazzate di nuovo mentre trascorrevano del tempo insieme.

Marracash è un poeta! Elodie è d'accordo, lo adora #shorts

