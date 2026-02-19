Marracash ancora interessato all’ex Elodie dopo i like sospetti? Come starebbero le cose

Marracash ha mostrato interesse per Elodie, dopo aver lasciato alcuni like sui suoi post recenti. La situazione ha attirato l'attenzione dei fan, che si chiedono se ci sia qualcosa di più di un semplice gesto sui social. I like sono apparsi dopo alcune foto pubblicate dall’artista, che potrebbero indicare un riaccendersi di vecchi sentimenti. Elodie, nel frattempo, non ha ancora commentato, ma i sospetti sui social continuano a crescere. La vicenda resta aperta e lascia spazio a molte interpretazioni.

Alcuni like sospetti sui social hanno acceso i gossip e lasciato pensare che Marracash sarebbe ancora interessato all'ex Elodie, che a sua volta avrebbe concluso di recente la sua relazione con Andrea Iannone. Ma sarà davvero così? Cosa sarebbe emerso da Dagospia. Dal 25 dicembre, quando Elodie ha condiviso un post su Instagram per augurare un felice Natale ai suoi follower, se ne parla con insistenza. Quel like (e non l'unico peraltro) lasciato da Marracash ha riacceso l'interesse dei fan. Per tale ragione c'è chi ha ipotizzato che lui sarebbe ancora interessato alla sua ex fidanzata. Ma sarà davvero così? La rubrica "Pillole di Gossip" su Dagospia riportata da Ivan Rota, rivelerebbe però un'altra parte della storia, ben diversa da quella romanzata da parte di chi tanto vorrebbe un ritorno di fiamma: "Continua a circolare la voce di un nuovo interessamento di Marracash verso la sua ex Elodie.